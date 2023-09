Fem sigtet for at dele krænkende billeder af kvinder – ikke set så organiseret før, siger politiet

Flere sigtelser på vej

I efterforskningen har NSK først og fremmest fundet frem til de fem sigtede, der nu risikerer op til tre års fængsel for uberettiget deling af krænkende materiale.

Men flere kan se frem til at blive sigtet for at deltage i de forskellige fora, hvor materialet er blevet delt, lyder det fra politiet.

- NSK har i forbindelse med efterforskningen af de lukkede grupper bevissikret de sigtedes profiler og vil fortsætte efterforskningen af lukkede grupper på de sociale medier. Det er derfor sandsynligt, at der kommer flere sigtelser til i den kommende tid, står der i pressemeddelelsen.

Telegram er en krypteret beskedtjeneste, som kan bruges til mange "dunkle" ting, og hvor risikoen for at blive opdaget af politiet generelt har været anset for at være lille.

Det modsiger politiinspektør i NSK Lars Mortensen, som vil gøre op med forestillingen om, at man kan gemme sig bag anonyme profiler på Telegram, uden at politiet kan gøre noget.