Han blev dømt for mordet på Anette - nu anmoder søster om genoptagelse af sagen

Den Særlige Klageret skal nu vurdere, om retssagerne mod den morddømte og mentalt udviklingshæmmede Erik Solbakke skal gå om.

På vegne af Erik Solbakkes søster sendte forsvarsadvokat Mette Grith Stage mandag en anmodning til klageretten om at genoptage sagerne.

I 1989 skrev Erik Solbakke sig ind i historiebøgerne som Danmarks største massemorder.

Han blev blandt andet dømt for branden på Hotel Hafnia og et drab på den 15-årig Anette Thomsen på Fanø. I alt havde de forbrydelser, han blev dømt for, kostet 38 mennesker livet.

Men i dokumentarserien ’Tilståelsen’ på TV 2 blev der sået tvivl om, hvorvidt Erik Solbakke var den rigtige gerningsmand.

Og derfor vil hans søster, der ikke ønsker sit navn frem i offentligheden, nu have genoptaget sagen.

- Erik Solbakkes søster er dybt rystet over forløbet og har hele tiden undret sig over, at han skulle være skyldig. Derfor anmoder vi om en genoptagelse, siger anklager Mette Grith Stage og tilføjer:

- Jeg er utrolig glad for, at hun har spurgt mig, for jeg er virkelig forarget over forløbet.

- Der er sket en række fejl

Der var ingen tekniske beviser eller øjenvidner, der knyttede Erik Solbakke til nogen af forbrydelserne, han blev dømt for. Kun hans egne tilståelser.

De tilståelser har flere eksperter og personer, der arbejdede med sagerne, nu sået tvivl om rigtigheden af.

Erik Solbakke døde i 1997 under sin afsoning af dommene. Alligevel mener både Mette Grith Stage og Erik Solbakkes søster, at sagen skal genoptages.

- Der er åbenlyst sket en række fejl under afhøringerne og i behandlingen af Erik. Det har efter min mening været alt for nemt at få Erik til at tilstå, skriver Solbakkes søster i en mail til TV 2.

- Jeg håber, at efterforskere kan tage ved lære af den måde, Erik er blevet behandlet på, og det, han er blevet udsat for, så andre i fremtiden ikke bliver udsat for samme behandling, tilføjer søsteren.

Solbakke blev grebet i løgn

I sin anmodning til Den Særlige Klageret beder advokat Mette Grith Stage om, at to domme, der blev afsagt i Retten i Hillerød i 1986 og 1989, nu bliver kigget efter i sømmene.

Hun slår fast, at Erik Solbakke - ifølge politiets afhøringer - blev grebet i at lyve ved at tilstå otte brande, der aldrig fandt sted. Det står i skærende kontrast til dommen, hvor der blev lagt vægt på, at Solbakke aldrig var blevet grebet i en løgn.