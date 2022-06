Team Esbjerg trækkes i voldgiftsretten

Første del er ved første øjekast interessant, fordi JydskeVestkysten har beskrevet, at Estavana Polman tidligere i år nægtede at gå på banen i en Champions League-kamp. Det blev løst med en mindre karantæne, hvorefter Esbjerg skrev, at ”parterne er enige om at lægge det hændte bag sig og i fællesskab arbejde for klubbens bedste.”

Får sin løn - men træner for sig selv

Polman var derfor tilbage i aktion den 7. februar, men i marts valgte klubben som nævnt at afslutte samarbejdet. Inden da udtalte bestyrelsesformand Bjarne Pedersen:

- Vi har kontrakt med Estavana Polman frem til 30. juni 2023, og den løber vi ikke fra. Hun vil få sin løn udbetalt, som hun skal, og der sker det i praksis, at Estavana kommer til at træne individuelt for sig selv. Hun får en fysioterapeut på sig, så hun kan lave fysisk træning, men hun er ikke en del af truppen.

Så hun kommer ikke til at sidde med resten af førsteholdstruppen inde i hallen?

- Estavana er ikke en del af førsteholdstruppen, så jeg tror, det giver sig selv.