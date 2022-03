Tommy Mørck var på vej i krig - men så sagde kroppen stop

Fik udrejseforbud

Krigen i Mellemøsten har sat mange spor hos Tommy Mørck. Han føler sig stærkt knyttet til det kurdiske folk og dets kultur. Men alt var ikke positivt. I Danmark blev han mødt med flere retssager, fordi det var blevet forbudt at rejse til slagmarken i Syrien. Loven var blind for, at Tommy Mørck kæmpede på jorden sammen med Danmarks allierede, der blev støttet af danske, amerikanske og andre allierede kampfly.

Tommy Mørck fik taget sit pas og blev dømt i byretten, landsretten og højesteret. Seks måneders ubetinget fængsel har han afsonet for at drage i krig i Syrien.

- Retssagerne og den efterfølgende afsoning i et lukket fængsel uden mulighed for udgang eller prøveløsladelse. Det, syntes jeg, har været hårdt. Jeg lider ikke af PTSD eller paranoia på grund af af krigen. Men turen gennem retssystemet har sat sine spor. Det slipper de Ukraine-frivillige jo sandsynligvis for, siger han.

Statsminister Mette Frederiksen(S) har sagt, at danskere ikke vil blive retsforfulgt for at tage til Ukraine og hjælpe dem i deres kamp mod Rusland.