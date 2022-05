Truende tørke kan gøre dine madvarer dyrere.

I øjeblikket mangler man cirka 100 millimeter regn i Danmark, vurderer Finn Eskelund Andersen, der er landmand og med i bestyrelsen hos Centrovice under Landbrug & Fødevarer.

- Man siger, at det begynder at koste udbytte i visse jordtyper, når der mangler 70 millimeters regn. Så vi vil da gerne snart have noget vand, siger Finn Eskelund Andersen, der har en gård og marker ved Slude syd for Nyborg.