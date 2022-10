Annika mistede sin mor og søster til kræft - åbenhed fik hende gennem sorgen

Tager orlov for at være der

Man skal få det bedste ud af den tid, man har med hinanden, var Annikas tankegang. Så hun tog orlov fra sit arbejde for at være hos sin mor.

- Det er den bedste sorgproces, man kan have, siger hun.

Og selvom man har fået en dødsdom, så er der i den sidste tid også plads til sjove momenter. Annika husker en hændelse, der sker to dage før moderen dør.

Moderen får på sit dødsleje en kaffe med Bailey, for det gør hun altid, når hun skal rejse og med udsigt til en snarlig 'rejse', så er den naturligvis på sin plads. Da hendes krop modarbejder de ting, der er i en kaffe spjætter hun og spilder. Det vil en god datter som Annika naturligvis hjælpe med, så hun holder under koppen.

- Jeg får bare sådan en gang skæld-ud af min mor. 'Nu kan du bare se. Det er også din skyld at jeg spilder. Det er bare din skyld' siger min mor, hvorefter min moster sætter hånden ind under koppen.' Nu kan du bare se, hvordan det går, når jeg selv sidder med koppen', sagde min mor så. Og vi har simpelthen grint så meget af det siden, for det var bare så sjovt, siger Annika Nielsen.

To dage efter dør Annikas mor. Næsten på årsdagen for søsterens død.

Vender sorgen til glæde

I dag er det 13 og 14 år siden, Annika mistede sine to kære. Tårerne er der stadig, og selv mener hun, at hun er kommet gennem perioden ved at snakke om det - ikke kun om sorgen, men mest af alt om de gode minder, der også er forbundet med et savn.

Det gør hun blandt andet til Knæk Cancer, ugen hvor TV 2 og Kræftens Bekæmpelse sætter fokus på kræftsygdommen, de der har den, har haft den, er død med den og de der, som Annika Nielsen, er pårørende til en kræftpatient.

I 2021 var hun gæst til TV 2s store show om lørdagen, og i år så skal hun og hendes mand være frivillige i forbindelse med showet i aften. Gennem Knæk Cancer har hun fået skabt kontakt til mennesker, der har stået eller står i en lignende situation.