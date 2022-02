Borgmester kræver mindre papirarbejde: - Virksomheder mister pusten i mødet med det offentlige

Hvidbog er et opgør

Nu har Varde Kommune udarbejdet en slags hvidbog med 11 konkrete eksempler på bureaukratiske benspænd, som virksomheder i kommune har været igennem.

Men der er også 11 løsningsforslag til problemstillingerne. Borgmester i Varde Kommune Mads Sørensen vil nu tage hvidbogen med til Christiansborg for at præsentere den for folketingspolitikere, KL - Kommunernes Landsforening og forskellige brancheforeninger.

- Det er på tide at gøre op med så stort et bureaukrati. Mange virksomheder i Varde Kommune er i vækst, men desværre mister flere pusten i mødet med det offentlige system. Det sker for eksempel, når virksomheden skal udvides. Her bliver mange overraskede over, at lovkrav om brug af certificerede statikere og brandrådgivere kan give op til seks måneders ventetid på en simpel lagerudvidelse. Og når byggeriet er færdigt, skal stribevis af dokumenter om færdigmelding udfyldes, hvilket stjæler tid fra forretningsudviklingen, siger han.