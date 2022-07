Millionærrådgiver: Sådan håndterer man 750 millioner

- Der er rigtig mange forskellige reaktioner. Mange siger, at de ikke sover en uge efter, fordi det skal bundfælde sig. Danske Spil har en ordning, hvor de tilbyder udbetaling af et acontobeløb på 200.000 kroner, som udbetales kort efter, at kuponen er verificeret.

Hvor længe følger I vinderne?

- Vi har kun det ene møde mellem vinderen og millionærrådgiveren. Så får de altid mit telefonnummer, så de kan ringe bagefter, hvis de vil. Men der er ikke nogen konkret opfølgning.



Hvad er næste skridt så for den nye millionær?

- Han skal tage den med ro og lade tingene bundfælde sig, for det kan godt være meget overvældende.