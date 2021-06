Nu nedjusteres testkapaciteten: Der bliver mindre behov for podere som Matias

Behov for færre podere

Nedskæringerne vil altså betyde, at der fremover vil være mindre behov for podere som Matias Madsen.

- For os er det jo lidt ærgerligt, for det er jo et rart job at have, men det er jo også meget rart endelig at få en ende på det her, og man kan få en mere normal hverdag. Det ser jeg i hvert fald frem til, at man kan, siger Matias Madsen.

Nedskæringerne vil dog ikke gælde på de testcentre, der ligger i sommerhusområderne. Her har kommunen derimod valgt at opskalere kapaciteten henover sommeren.