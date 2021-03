Regeringen indkalder til forhandling om genåbning af grænsen

- Ja, men dette kan kun gå for langsomt, så hvornår vil ministeren indkalde til en forhandling om, at ophold i et feriehus for turister med en negativ coronatest er et anerkendelsesværdig indrejseformål?

- Vi er netop nu i gang i regeringen med at gennemgå aftalens mange punkter, der er ingen interesse i at forhale det, men jeg kan ikke svare mere konkret end dette, sagde justitsminister Nick Hækkerup, men Christian Rabjerg Madsen siger i et efterfølgende telefonisk svar til TV SYD, at det vil ske efter påske.

- Jeg kan ikke komme det nærmere lige nu, siger Rabjerg Madsen.

En tredje bølge



Både han og justitsminister Hækkerup henviser til, at en række lande omkring Danmark lige nu har eller er tæt på en tredje smittebølge.

- Det er klart, at en negativ coronatest, et coronapas og det faktum, at sommerhusturister traditionelt har få kontakter, er elementer, som vil indgå i vurderingen af, i hvilken takt vi kan åbne, men vi skal se det ind i billedet af den samlede aktivitet, siger Christian Rabjerg Madsen.