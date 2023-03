Danish Crown køber bygninger af konkursramte Kurt Skare

I mandags havde de mere 200 fritstillede medarbejdere i Vejen sidste arbejdsdag. Om der er en ny arbejdsplads for de tidligere Skare-medarbejdere, står endnu ikke fast.

- Der kan gå op til et år, før vi er klar til at starte produktionen op i Vejen, så det er også for tidligt at sige noget om, hvor mange medarbejdere vi får brug for, siger Søren F. Eriksen.