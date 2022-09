Erhvervslivet i Vejen topper national liste - sådan kommer det borgerne til gode

Adgang til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for, at Carsten Jespersens virksomhed kan vækste og udvikle sig. Her oplever han, at Vejen Kommune gør et stort arbejde for at hjælpe.

- Det betyder sindssygt meget, specielt i øjeblikket hvor det er svært at skaffe højtuddannede. Kommunen gør en kæmpe indsats sammen med os og andre virksomheder for at gøre det muligt at tiltrække arbejdskraften, siger han.