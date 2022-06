Firbenede venner indtager Vejen – over 6.300 hunde kæmper om at blive dagens bedste hund

For andre drejer det sig om mere end blot konkurrencerne.





- Jeg synes, det er fedt, det sammenhold man har og den glæde folk de viser med deres hunde, når de er i ringen, siger Gitte Lintz Sørensen, der er hundeopdrætter fra Aalborg.

Med ringen mener hun den cirkel, hundeopdrætterne og hunden går i, når de skal vises frem

- Jeg synes, det er fedt at møde de samme mennesker med de samme interesser. Vi er jo en hel gruppe, der er sammen, og vi hygger os rigtig, rigtig meget, supplerer Joan Rogers, hundeopdrætter fra Ølgod.

Det er Dansk Kennel Klub, der holder en tredages udstilling med over 2.000 hunde tilmeldt hver dag. De tre dage byder på konkurrencer om at blive både den bedste i sin egen race, men også fælles konkurrencer.

En livstil

- De er meget, meget passionerede for det her. Det er helt sikkert altså. Det er noget… det er ens liv. Der er nogen, der samler på frimærker. Der er nogen, der har både og går meget op i det. Her har vi altså nogle hundeejere, der godt kan lide at vise deres hunde frem, siger Wilfred Olsen, der er formand i Dansk Kennel Klub, der er landets største af sin slags.

I alt er der tilmeldt 237 forskellige hunderacer. Der vil altså være rig mulighed for at opleve mange forskellige typer hunde; nogle med korte ben og nogle med lange ben, nogle med kort pels og nogle med lang pels, nogle der er lavet til at hyrde får og nogle der er lavet til jage i rævegrave.

Fælles for dem alle er, at de stammer fra naturens vilde ulv. Selv om det nogle gange kan være svært at se fællestrækkene.