Dansk superfan fanget i Danmark før semifinalebrag: - Det er tragisk, det er træls, og jeg er så sur

- Det tager ikke mange minutter at pakke det, jeg skal have med. Så længe flyet fra Billund onsdag formiddag ikke er lettet, har jeg en chance for at se kampen på Wembley, lyder det optimistisk.

Fodbold skal ses live

Bjarne Bihl-Nielsen håber, at der kan lempes på indrejserestriktionerne. Ifølge ham skal semifinalekampen nemlig ses fra tilskuerrækkerne på Wembley i London og ikke andre steder.

- Fodbold skal ses live. Jeg er ikke vant til at se det på fjernsyn, men det kan være, at jeg bliver nødt til at acceptere det den her gang. Jeg ved dog ikke, hvor jeg skal se det henne, for lige nu går jeg ikke efter plan b. Det gør jeg først, når jeg må indse, at det sidste fly er fløjet fra Danmark mod England, siger han.

Superfanen så også Danmarks kamp i lørdags mod Tjekkiet i Baku. Han var en af de 50 mest loyale landsholdsfans, som var inviteret med til kampen af Dansk Boldspil Union – med alt betalt.