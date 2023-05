Elever demonstrerede mod nye eksamensregler få dage før eksamen

Derfor kan han godt forstå, at man ønsker at gøre noget for at komme snyd til livs, men at reglerne kommer pludseligt, gør det vanskeligt for gymnasiet at vurderer, om en elev har snydt eller ej.

I dokumentet fra ministeriet fremgår det netop at:

- (...) det kan være udfordrende med snydesager, der drejer sig om snyd med AI-baserede værktøjer.

Rammer særligt ordblinde

Specielt de ordblinde er rektoren ved Vejle Tekniske Gymansium, Jacob Friis, nervøs for bliver ramt.

- Problemet er, at når det kommer sent, så sker der en skævvridning. Ordblinde elever bliver ramt anderledes end ikke-ordblinde. De skal til lære at bruge deres redskaber på en anden måde. Der er lige en ekstra dimension på.

Rektoren ville gerne give sine elever et par gode råd med på vejen.

- De skal sætte sig ind i de nye versioner, og de skal sætte sig ind i, hvordan de har gemt deres undervisningsmateriale. De skal træne i de her nye versioner, så det ikke er det, som kommer til at fylde under eksamen.

Rektoren synes selv, at der foregik en god dialog med de demonstrerende elever. Efterfølgende blev der afholdt en ekstraordinær fællessamling med en eksamensgennemgang, og hvor eleverne havde mulighed for at stille alle de spørgsmål, som de måtte brænde inde med angående eksamen.