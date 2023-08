Elever får ikke karakterer – det glæder skoleleder

Samme bekymring har Storm Nyboantiller, der også er elev i klassen.

- Jeg synes, at karakteren kan være med til, at man arbejder mere fokuseret, og den kan motivere en til at gøre det bedre næste gang, siger han.

På den anden side står eleverne Sebastian Kjær Hansen og Elias Damsgaard og peger på, at den karakterfri undervisning kan mindske risikoen for, at man sammenligner sig med sine klassekammerater.

- Jeg vil hellere have god feedback og få at vide, hvor jeg kan forbedre mig, end jeg vil have et tal, der skal fortælle mig, hvor jeg ligger, siger Elias Damsgaard.

Samtalen stopper ved karakteren

Netop sidstnævnte eksempel er en del af årsagen til, at Kirkebakkeskolen er gået med i forsøget.

- Vi oplever, at karakteren lukker for dialogen. Man får en karakter, og så er det dét, det handler om, i stedet for at man har en tydelig samtale om, hvor eleverne lykkes, og hvor de skal sætte ind og have ekstra fokus, siger Henrik Havnsgaard Christensen, der er skoleleder på Kirkebakkeskolen.