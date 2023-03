Elevgruppe vil plante miniskove og højne biodiversiteten på gymnasium

På tegnebrættet i virkeligheden

Det afgørende for, at det netop blev Rosborg-pigernes projekt med Miyawaki-skove, der løb med titlen som bedste idé var, at de er nået så langt i processen, som de er.

Det har nemlig allerede udviklet sig fra at være et skoleprojekt til at være på tegnebrættet på deres eget gymnasium.

- Vi har en stor chance for, at vi faktisk får lov til at føre vores projekt ud i virkeligheden, fortæller Soulin Mustafa.