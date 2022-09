I august forlod Fredslund Dansk Folkeparti. Siden meldte han sig under Støjbergs faner, og nu er det altså officielt, at han stiller op for Danmarks Demokraterne.

Kenneth Fredslund bor i Give og sidder også i byrådet i Vejle, hvor han dog lige nu har orlov fra.

Danmarks Demokraterne blev stiftet i juni af den tidligere venstreminister Inger Støjberg, der med fodlænke tidligere på året afsonede en dom for forsætligt at overtræde ministeransvarlighedsloven.