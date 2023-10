Evakueringsplan på plads for højskoleelever i Israel

Det fortæller Børkop Højskoles forstander, Robert Bladt, til TV SYD.

- Først og fremmest er vi jo lettede over, at det nu ser ud til, at vi kan få vores elever og medarbejdere hjem. Men der er også ting, der skal lykkes, før den er hjemme, så man skal passe på med at være for begejstret for tidligt, siger Robert Bladt.

Et voldsomt pres

Eleverne og underviserne, der var på studietur i Jerusalem, da angrebene begyndte, befinder sig lige nu i den nordøstlige del af Israel ved Genesaret Sø. Her er der ifølge forstander forholdsvist roligt taget situationen i betragtning.