Ferguson, Claas og Mercur: Veteranmaskiner høstede i Givskud

Han har været med til at arrangere træffet og er også selv med til at holde gang i de gamle høstbindere, mejetærskere og traktorer.

- Vi kan godt lide at gå og skrue lidt i det og få tingene til at fungere. Ting, der nok i virkeligheden, skulle have været på skrotpladsen. At få det trukket frem og til at fungere igen, dét er der en ære i, siger han.