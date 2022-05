Fodboldekspert dømmer Vejle ude: - De skal tage et alvorligt kig på profilen

Selvom Morten Bruun ikke tøver et øjeblik med at sige, at Vejle Boldklub ikke overlever i Superligaen, er han optimistisk om klubbens fremtid.

- Der er ingen grund til at tro, at Vejle Boldklub falder fra hinanden, for de er jo rykket ned før under samme ejer. Vejle Boldkub skal nok blive et stærkt bud på oprykning til næste år igen, ligesom man ser, at AC Horsens er på vej tilbage igen, siger Morten Bruun.