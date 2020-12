Frisørmester jubler: Får lov at beholde kompensationen

- Det er jo fantastisk, det vi har fået igennem. Jeg er meget stolt. Vi har jo arbejdet hårdt for at få politikerne til at forstå, at vi manglede de penge. Når man bliver tvangslukket, så synes vi jo, at det er rimeligt, at vi får lov til at beholde de penge, siger Lene Bodilsen til TV SYD.

Tvangslukning med hjælpepakke

Lene Bodilsens salon i Vejle var, ligesom alle øvrige frisørsaloner i landet, tvangslukket fra 18. marts og frem til 20. april på grund af restriktioner i forbindelse med coronavirus. Der blev oprettet en hjælpepakke, der skulle støtte selvstændige i de første tre måneder af coronakrisen. Puljen skulle gå til selvstændige, der oplevede et tab på over 30 procent af omsætningen set i forhold til indtægterne fra samme tid året før.

Den pulje søgte Lene Bodilsen og fik udbetalt 69.000 kroner - 23.000 kroner pr. måned. Penge, der skulle gå til løn og husleje. Senere fik hun besked på, at pengene skulle tilbagebetales til staten. Grunden var, at Lene Bodilsen og hendes medarbejdere arbejdede så meget i perioden efter åbningen den 20. april, at salonen ikke længere - målt på en periode over tre måneder - havde en tabt arbejdsfortjeneste på mindst 30 procent.