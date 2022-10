Genbrugsbutikker mangler vintertøj til de kolde måneder

- De butikker, der ikke er så store og som ikke tømmer containere selv, får tøj fra Horsens. Og det er sådan et sted, at det kan mærkes. De sender så bud efter herretøj, dametøj, børnetøj, vintertøj til Horsens, men de kan ikke udlevere det, for de får ikke nok, siger Else Marie Haumann, der er butiksbestyrer hos Røde Kors i Vejle.

Uvis fremtid

Hos butikken i Vejle, som er en af de større Røde Kors-butikker, er der stadig tøj på knagerne, men fremtiden er uvis, fortæller butiksbestyreren.

- Vi har gemt rigtig meget. Så derfor har vi haft nok, men om vi får nok ind, ved jeg simpelthen ikke. Der kan jeg godt have mine tvivl, siger Else Marie Haumann.