Henning henter 1.8 millioner klima-kroner hjem til landsby

Henning Nørbygaard har alt mulig grund til at finde det helt store smil frem. Og det gør han også i dag.

I den kommende tid bliver der nemlig sendt 1.8 millioner kroner afsted mod byen vest for Vejle, der giver Henning Nørbygaard muligheden for at udvikle nye lokale klimaløsninger.

- Det er helt fantastisk.

Lyder det kort fra den glade initiativtager, der på vegne af Vandel Udviklingsråd sendte det vindende projekt afsted til Vejle Kommune.