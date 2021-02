Incestoffer anker erstatningssag til landsretten

Incestofferet Jytte Jensen trækker nu Vejle Kommune i landsretten. Hun kræver en erstatning på 3,9 millioner kroner, efter kommunen undlod at beskytte hende mod incest.



Sagen har været undervejs, siden Jytte Jensen var barn og teenager og blev udsat for voldtægt fra sin far igen og igen. Overgrebene blev politianmeldt, og hendes far fik en dom på tre års fængsel i 1985.

Svær beslutning

I november 2019 fastslog byretten så, at Vejle Kommune havde et ansvar for de omfattende overgreb. Men først i januar 2021 afgjorde retten, at kommunen udelukkende skal betale tort på 300.000 kroner plus renter. Det var Jytte Jensen utilfreds med.

- Jeg har kæmpet i mange år, og jeg har fået fri proces, så jeg kan anke og fortsætte min kamp. Det har været en svær beslutning, for jeg har tvivlet på, om jeg kan holde til at kæmpe videre. Men dels synes jeg, kommunen er sluppet for billigt efter alle de år. Dels kan min sag få betydning for andre incestofre, siger Jytte Jensen til TV SYD.

Kommunen vidste besked

Først senere i livet, som voksen, var Jytte Jensen klar til at søge aktindsigt i sagen. Her fik hun dokumentation for, at Vejle Kommune var informeret om overgrebene, men at kommunen ikke gjorde nok for at stoppe hendes far. Selv der blandt andet stod i en indberetning, at ”faderen forstår ikke, at man ikke må gå i seng med sine børn”. Faderen forgreb sig også på Jytte Jensens lillesøster.

Derfor har den nu 55-årige Jytte Jensen gennem de seneste ni år kæmpet for at få erstatning fra Vejle Kommune. Først blev hun afvist, fordi sagen ifølge loven var forældet. Men en lovændring i 2018 betyder, at incestsager aldrig bliver forældede. Lovændringen bygger i høj grad på Jytte Jensens sag.

Retten: Ingen sammenhæng

Jytte Jensen havde krævet en samlet erstatning på op mod fire millioner kroner for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne samt svie og smerte. Men byretten mente ikke, at hun kunne bevise, at der er en sammenhæng mellem overgrebene og de skader, hun er blevet påført.

I dommen står således, at retten lægger vægt på ”den lange tidsmæssige udstrækning mellem overgrebene og fremkomsten af den nuværende psykiske tilstand, sammenholdt med det ufuldstændige lægelige materiale”. Jytte Jensen og hendes advokat er fortsat ikke enige i rettens konklusion.

Vi mener selvfølgelig, at der er en sammenhæng. Derfor har jeg i samråd med min advokat besluttet, at sagen skal i landsretten, siger Jytte Jensen til TV SYD.

Delt byråd

Sagen har delt Vejle Byråd, hvor et flertal har kæmpet imod at skulle betale erstatning. Det er sket efter krav fra kommunens forsikringsselskab og rådgivning fra KL (Kommunernes Landsforening), som har fulgt sagen tæt.

Forsikringsselskabet vil ikke betale, hvis kommunen ikke ankede erstatningskravet på knap fire millioner, hvorimod tort ikke er omfattet af forsikringen. Mens KL frygter, at det kan føre til store erstatninger i andre kommuner, hvis Vejle Kommune ender med at betale.

Desuden kunne byrådsmedlemmerne måske ende med at blive personligt erstatningsansvarlige, hvis de ikke havde beskyttet de kommunale interesser.

Borgmester: Respekt for anke

Vejles borgmester Jens Ejner Christensen (V) har endnu ikke læst præmisserne for Jytte Jensens anke, som er indsendt kort før klokken 14.00 tirsdag. I morgen skal byrådet drøfte sagen igen.

- Jeg har fuld respekt for Jytte Jensens beslutning om at anke. Det er en meget principiel sag, og derfor forstår jeg godt, at hun vil tage den videre i retssystemet, siger Jens Ejner Christensen til TV SYD.