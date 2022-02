Mandag begyndte retssag i landsretten: Incestoffer kræver større erstatning

I november 2019 afgjorde byretten, at Vejle Kommune havde et ansvar for overgrebene, der skete gentagne gange, da Jytte Jensen var barn og teenager.

Men byretten fandt det ikke bevist, at de mange overgreb er årsagen til, at hun som voksen har haft psykiske problemer og tabt arbejdsfortjeneste. Derfor ankede hun dommen med et krav om en samlet erstatning på 3,9 millioner kroner.

Der er afsat to dage i retten til sagen, som er berammet fra klokken 9 til 15 begge dage.