Nu jubler en af landsholdets største fans: Jeg skal til Wembley

Skal afsted sammen med datteren

Lørdag aften sad Bjarne Bihl Nielsen på tribunen i Baku, da Danmark vandt kvartfinalen mod Tjekkiet, og siden er glæden kun overdøvet af det – for de fleste danske fans – uomgængelige faktum, at danskere ikke må rejse til England for at støtte landsholdet.

Glæden over, at han er blandt en lille udvalgt skare af danske fans, som får lov til at komme på Wembley onsdag aften, har han gået og gemt på, siden han sent mandag eftermiddag fandt ud af, at han – igen – kan tage til landskamp på DBU’s regning.

Og han skal afsted sammen med sin datter, fortæller han.