Redningsaktion på Harald Blåtands gamle verdensarvs-høj i Jelling

Sydhøjen er en af to gravhøje, der sammen med Jelling Kirke og Jellingstenene udgør Jellingmonumenterne, der alle er optaget på Unescos verdensarvsliste. Harald Blåtands folk byggede højen for 1000 år siden.

Udgravning for 80 år siden

I 1941 foretog man Nordens dengang største udgravning, da man fjernede 135.000 trillebør-læs med jord, da man ville finde Gorm den Gamles gravkammer. Det lykkedes ikke, og man kørte jorden ind igen. Der er i dag spor efter udgravningerne, hvor jordlaget er sunket en del. Samtidig har de mange turister betydet ekstra slid på højen.

- Man ville nok gøre det anderledes i dag, for det var et voldsomt indgreb, men man kunne ikke gøre det på andre måder dengang. Derfor skal vi også være ekstra varsomme, for højen har stået der i 1.000 år, fortæller Morten Teilmann-Jørgensen.

Reparationsarbejdet ventes kun at tage en enkelt dag, og dele af højen er afspærret, men der er fortsat adgang for turister på højen i løbet af dagen.