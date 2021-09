Se billederne: Kronprinsparret ser guldfund fra Jelling

Til at fortælle om dele af det knap et kilo enorme fund stod Mads Ravn, forskningschef ved VejleMuseerne.

- Det var fantastisk at vise det til parret. Især deres reaktioner var utrolig ægte, og det er jo rart, at man som fagperson kan se, at det man går og laver, også er interessant for andre, siger han.

- Vi fik en god diskussion om fundet. Et eller andet sted er det jo kronprinsens guld, fordi det er danefæ, så det var på tide, at han fik det set, kan man sige, tilføjer Mads Ravn grinende.

Guldskatten bliver udstillet til februar næste år på VejleMuseerne, og her vil det være muligt for offentligheden, at se hele fundet.

