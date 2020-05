Se videoen: Kendt komiker strippede på festivaltårn for tyve år siden – nu gør han det igen

De fleste, der har været på Jelling Musikfestival, kender det røde transformatortårn, man passerer, når man er på vej ind på festivalpladsen.

Nogle har måske endda i et øjebliks kådhed overvejet at klatre op i det.

Og så er der standupkomikeren Torben Chris fra Give. For ham blev det ikke ved overvejelserne. For tyve år siden, under det års Jelling Musikfestival, tog han chancen, og pludselig stod han på toppen af det høje tårn og vakte stor opmærksomhed.

- Der var en postkasse på siden af tårnet dengang. Den klatrede jeg op på, mens min bror holdt mig ind til tårnet. Så satte vi vores bælter sammen, og med dem fik jeg fat i en metalting på siden af tårnet, som jeg kunne klatre videre op på tårnet fra, fortæller Torben Chris om episoden, der fandt sted under Jelling Musikfestival for tyve år siden.

Torben Chris står på toppen af transformatortårnet på tyveåret for sidste gang, han var deroppe. Foto: Frank Blauenfeldt, TV SYD

Den unge mand på toppen af tårnet vakte hurtigt opmærksomhed, og folk begyndte at stimle sammen rundt om tårnet, hvor Torben Chris på opfordring fra det voksende publikum langsomt begyndte at smide tøjet.

Og sådan blev legenden om Torben Tårnstripper født.

Til tårnet ankom også politiet, der bad Torben Chris om at vente på toppen, indtil de havde fundet ud af, hvordan de skulle få ham ned igen. Løsningen blev, at brandvæsenet kom forbi og hjalp komikeren ned fra tårnet.

Brandvæsenet er på vej op for at hente Torben Chris ned fra tårnet. Denne gang er det dog dem selv, der har hjulpet ham derop. Foto: Frank Blauenfeldt, TV SYD

Nu er han på toppen af tårnet igen

Tyve år er gået, og ind i mellem bliver historien om den strippende mand på toppen af murstenstårnet stadig fortalt, når Jelling Musikfestival hvert år finder sted.

Derfor havde Torben Chris egentlig planer om at markere bedriften på den ene eller anden måde under årets Jelling Musikfestival. Men da festivalen blev aflyst på grund af coronasituationen i Danmark, så forsvandt incitamentet til at markere jubilæet.

Jelling Musikfestival havde dog en anden plan i ærmet; de ville flytte festivalstemningen hjem i folks egne haver i Jelling og omegn. Og i den anledning ville de i samarbejde med Torben Chris og komikerkollega Daniel Hoff gerne gøre opmærksom på den nye Jelling Hjemmefestival, Hjemlig Festival som de kalder konceptet.

Hjemmefestival i Jelling Lørdag den 30. maj afholder Jelling Musikfestival i samarbejde med TV SYD "Hjemmefestival".

DJ og komiker Daniel Hoff kører rundt i Jelling og omegn og spiller musik. Derudover har det været muligt at ønske en koncert fra tre forskellige bands. 300 har sendt ønsker ind. På tvsyd.dk/hjemmefestival er det muligt at se live-koncerterne. Program: Kl. 10.00 – 19.00: Daniel Hoff kører rundt sammen med musikerne og optræder på følgende tidspunkter: Kl. 10.00 - 12.00: Bamse Madsen Band giver udvalgte livekoncerter Kl. 13.45 - 16.00: Frederik Damkær giver udvalgte livekoncerter Kl. 17.00 - 19.00: Rust giver udvalgte livekoncerter

Den mulighed var Torben Chris ikke sen til at udnytte. For hvad kan få folks opmærksomhed som en mand på toppen af et transformatortårn?

Torben Chris kigger ned på komikerkollega Daniel Hoff fra toppen af tårnet. Foto: Sofie K. Linde, TV SYD

Jelling Musikfestivals hjemmefestival, Hjemlig Festival, finder sted i dag, lørdag den 30. maj, hvor en studentervogn kører rundt og spiller musik i Jelling og de omkringliggende byer, ligesom flere bands spiller pop-up-koncerter rundt på ruten. Du kan følge med live på tvsyd.dk/hjemmefestival.

