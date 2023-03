Slut med at se elefanter i Givskud - derfor døde de to elefanter i weekenden

Slut med elefanter i Givskud

Givskud Zoo har umiddelbart ingen planer om at få elefanter i parken igen.

Det var grundlægger Jacob Hansens store drøm at lave det største elefantanlæg i Europa. Det åbnede i 1971, og siden har der været i alt 14 elefanter i parken. På sit højeste var der ni elefanter samtidigt.

Godt nok var elefantanlægget banebrydende, da det blev anlagt. Men det er ikke tidssvarende for den type anlæg, man ellers bruger i dag, og så var der alligevel ikke meget plads i anlægget, lyder det fra Givskud Zoo.

- Det er klart, at det rører en, dels fordi elefanterne har en væsentlig personlighed, og dels fordi de har været en stor del af parkens historie. Men afskeden med Sandrine og Medu var en nødvendig beslutning; vi har et ansvar for vores dyr, mens de er i live, og vi har også et ansvar for at lade dem komme herfra på en ordentlig måde, siger Richard Østerballe.