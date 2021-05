Stork filmet på kanten af småt brændbart i Vejle

En stork blev torsdag fanget på video og billeder på genbrugspladsen i Vejle.

Storken ledte efter føde i bunkerne af affald.

Det var Gunnar Mar Olafsson, der filmende det usædvanlige syn, da han besøgte pladsen torsdag eftermiddag.

Han arbejder som skovarbejder i Vejle Kommune, og han fortæller at måger og storken gik i noget blandingsaffald, hvor der også kan være madrester.

Storken er ikke ringmærket, og Gunnar kunne nyde synet i fem minutter, mens han filmede og tog billeder.

- Den fløj først, da jeg steg ud af bilen for at få et bedre billede.