Tre storkepar i Sønderjylland en realitet: - Det er mere, end vi drømte om

Sidste år boede et ungt tysk storkepar i reden i nogle uger. De lagde også et æg, men efter små tre uger, forlod de begge reden. Årsagen er med stor sandsynlighed, at de var for unge til at yngle.



10. maj er det slut med at 'fjolle rundt'

For alle storkepar gælder det, at de ikke har meget mere tid til at 'fjolle rundt' i. Dem uden fast forhold og rede, skal se at få valgt bopæl og partner, for tiden rinder ud:

- 10. maj 'lukker vinduet' nemlig for at finde sammen i par for storke. Hvis de gør det meget senere, vil det blive meget svært at få unger på vingerne inden efteråret kommer, og det lange træk til overvintringsstederne i Sydafrika eller Sydeuropa skal begynde, siger Jess Frederiksen.

Storke kender selvfølgelig ikke til datoer og måneder, men de reagerer på lys og dagsrytmen. Derfor ved de instinktivt, hvornår det er slut med at forsøge at få yngel på vingerne, lyder det.