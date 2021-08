Sygeplejersker måtte ikke demonstrere på Rådhustorvet, hvor statsministeren opholdt sig, men den besked valgte de strejkende at overhøre

- Hun sagde bare, at hun ingen kommentar havde. Jeg prøvede at sige, at den her konflikt jo er skabt af politikerne, men hun havde stadig ingen kommentar til noget af det.

Mette Frederiksen uddybede efterfølgende sit svar til sygeplejerskerne til TV SYD:



- Jeg håber, at alle politikere vil have respekt for den danske arbejdsmarkedsmodel. Det er en af de vigtigste institutioner i vores samfund. Og det sådan at når der er en lovlig konflikt i gang, så blander vi os ikke som politikere, og det har jeg tænkt mig at respektere.