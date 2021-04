Tusindvis af børn undervises i skrald

Livsvaner

- Det gælder om at give børnene gode livsvaner, som at passe på vores natur og miljø, siger Helle Kiel der er klasselærer for 3. b. på Kirkebakkeskolen i Vejle. Hun mener, det skal starte, mens børnene er små.

Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling løber af stablen i uge 15. Her skal 143.000 børn ud i det fri for at indsamle andres efterladte skrald. Heriblandt 2.500 børn fra danske dagtilbud og skoler i Sydslesvig.



i Syd- og Sønderjylland er det over 20.000 børn, der giver naturen en hjælpende hånd.

Det er skoleledere, lærere, pædagoger og dagplejere, der har meldt deres elever og børn til årets affaldsindsamling.



– Det er fantastisk, at så mange børn er tilmeldt affaldsindsamlingen i år, og vi er positivt overraskede over den massive opbakning fra skolerne og institutionerne – især efter flere måneder med nedlukning og fjernundervisning, lyder det fra Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.



– At lærerne og pædagogerne prioriterer at sætte affald på skemaet, vidner om, at affaldsindsamlingen er en god måde at kombinere læring og social trivsel.

I den kommende weekend vil mange private også samle noget af det affald ind, som skolebørnene ikke er kommet forbi.

Find en indsamling i dit område her.