Vejle-bokser skal bære den olympiske flamme mod Paris

Sebastian Terteryans tvillingebror, Nikolai, er også en talentfuld bokser og er allerede kvalificeret til OL som første danske bokser siden 2012. De to brødre var dog oprindeligt i samme vægtklasse.

For ikke at kæmpe om samme OL-plads i vægtklassen rykkede Sebastian først en klasse ned og siden to op for nu at kæmpe om en OL-plads i letsværvægt. En manøvre der har været mentalt og fysisk hård, og som man i DIF anerkender.

- Det er noget helt særligt med de to brødre. De lå i samme vægtklasse, og Sebastian rykkede sig væsentligt. Vi ville give Sebastian et skulderklap og et ekstra boost i kampen om at kvalificere sig til OL, siger chefen for den danske OL-delegation, Søren Simonsen.