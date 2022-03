Vejle Sygehus bliver internationalt anerkendt for sin kræftbehandling

Vejle Sygehus har fået en fornem hæder af den europæiske kræftorganisation ”Organisation of European Cancer Institute” (OECI) for at leve op til de højeste europæiske standarder inden for kræftbehandling.

Som det eneste sygehus i Danmark har Vejle Sygehus nu fået stemplet som ”Clinical Cancer Center”. Det skriver sygehuset i en pressemeddelelse.

- Jeg er bare så stolt af denne akkreditering og ikke mindst af de mange kræfter, som vores medarbejdere hver dag lægger i at give vores patienter den allerbedste behandling og pleje. Den holdindsats fra alle medarbejdere sikrer, at vi tilbyder excellence i patientforløbene samtidig med, at vi gennem forskning og udvikling arbejder på at gøre det endnu bedre, siger sygeplejefaglig direktør, Hanne Andersen.