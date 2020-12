Kasper aflivede dyr om dagen og kastede op om natten

I 2013 havde minkfarmerne et godt år med høje priser på skind, men de seneste år er prisen på skind dalet markant. Ifølge Danmarks Statistik kørte alle danske minkfarme med underskud. Kaspers farm havde også haft underskud siden 2017. Det var ikke længe siden, at Kasper fyrede sine medarbejdere for at passe gården alene med sin far for at gøre den rentabel.



Kasper Hansen troede som sagt ikke på rygtet, som løb gennem minkbranchen. Alligevel bestilte han to frysecontainere, så han kunne fryse sine mink ned, hvis rygtet talte sandt, og han skulle aflive sin besætning.