Annika er blevet storkemor igen - for 15. gang

Annikas 15. unge

Annika er 13 år gammel og bor i reden i Rens med han-storken Alfred, som er en fireårig svensk hanstork. De to storke fandt sammen i slutningen af april, da de ankom til Danmark fra vinterhiet i Sydafrika.

Det er første gang siden 1983, at der er storkeunger i Rens, og selvom det er uvist, hvor mange æg Annika har lagt, har Mogens Lange alligevel et godt bud på antallet.

- Vi kender Annika for at lægge fem-seks æg. Når ungerne er cirka to en halv uge gamle, kan vi begynde at skimte deres små grå hoveder hen over redekanten, og så kan vi tælle dem, fortæller han.

Indtil i år har Annika fået 14 unger på vingerne - alle klækket i tv-reden i Smedager.