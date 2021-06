Så er der nyudklækkede storkeunger i reden i Broderup - og flere er på vej

I reden i Broderup er der nu unger. Det er ganske vist.

- Vi kan se, at de voksne storke gylper mad op i reden, og vi kan også se, at begge forældre er mere i reden, fortæller Monika Jacobsen, der bor på gården i Broderup, hvor reden med ungerne står.

Og den er god nok. Ifølge Mogens Lange fra Storkene.dk, så er der ikke tvivl om, at der er unger i reden:

- Vi har haft en fra foreningen nede for at iagttage reden nogle timer. Han har set alle tegn på, at der er unger.

Et af tegnene er, at de voksne storke rejser sig meget hyppigt op og 'ser' til ungerne. Et andet sikkert tegn er også, at de gylper mad op til ungerne, men også at de spiser resterne og ryder op efter måltiderne, mens ungerne er helt små. Den adfærd har storkene ifølge Mogens Lange kun, hvis der er unger i reden.

Unge og ukendte storke-forældre

Storkeparret kom til Broderup den 25. april i år. Det er to ikke-ringmærkede storke, så derfor ved storkeforeningen ikke noget om dem. Men Mogens Lange formoder, at hunnen med stor sandsynlighed er genganger fra sidste år:



- Sidste år boede et ungt tysk storkepar i reden i nogle uger. Hunnen, tror vi, kan være den samme som sidste år, for lige da den ankom, opførte den sig nemlig meget hjemmevant, siger han.



Her kan du se kortet over storkerederne i Syd- og Sønderjylland, og hvor Broderup, Rens og Smedager ligger i forhold til hinanden.