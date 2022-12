Bagermester Iver mister omsætning med sløjfet helligdag

Bagermesteren fra Nyemans Bager i Aabenraa håber dog, at der stadig vil være salg i hvederne omkring dagen, selvom selve helligdagen afskaffes.



Han peger dog på, at afskaffelsen kan have flere konsekvenser for bagerne rundt omkring i landet.

- I mange byer holder man konfirmationer i bededagsferien, fordi at der har man både fredag, lørdag og søndag at holde fri i. Når det er over tre dage, så kan vi, som laver kager med alt muligt på, følge med. Det vil jo også forsvinde, siger han.