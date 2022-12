Analyse: Det betyder den nye regerings "enorme ambitioner" for syd- og sønderjyderne

I teksten med det politiske grundlag har den nye regering noteret sig, at der ikke længere er flertal bag forliget om Togfonden.

"Regeringen har besluttet, at forbindelsen over Vejle Fjord ikke gennemføres – de ca. 6 mia. kr. herfra reserveres til en fond, der f.eks. kan gå til at løfte børn eller klima", lyder det i teksten.

- Det er en markant melding. Det er et projekt, der har været meget omstridt, siger Mads Sandemann.



Ikke mange ord om grænsekontrol

En af de varmeste politiske kartofler i Sønderjylland er grænsekontrollen, og den er ikke nævnt med mange ord i regeringens planer.

Her beskrives det, at regeringen vil have undersøgt, om man kan gøre det nemmere for pendlere at komme gennem grænsekontrollen, når de krydser grænsen.