Coronaudbrud giver Aabenraa-virksomhed bestilling på én million ansigtsmasker

Udbruddet af coronavirus har fået mennesker i hele verden til at hamstre hygiejnemasker.

Det mærker virksomheden Abena i Aabenraa, der på få timer har modtaget en million ekstra bestillinger på ansigtsmaskerne, som man ofte ser i asiatiske storbyer.

- Vi har fået enormt mange henvendelser fra både eksisterende og en lang række potentielle kunder, der har forbindelse til corona-ramte områder, fortæller Jens Rønn Olesen, der er divisionsdirektør hos Abena.

Om coronavirus: Der findes flere grupper af coronavirus. De mest almindelige coronavirus er årsag til forkølelse og milde luftvejsinfektioner, og de fleste mennesker vil blive smittet med almindelige typer af coronavirus en eller flere gange i løbet deres livstid. I 2002 blev en særlig variant af coronavirussen påvist i Kina. Den smittede fra person til person og medførte et verdensudbrud med i alt cirka 8.000 tilfælde, herunder cirka 800 dødsfald i perioden 2002-2003. Siden december 2019 har en ny type coronavirus forårsaget flere tilfælde af lungebetændelse i byen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Kilde: Sundhedsstyrelsen Se mere

Kan ikke følge med

Ifølge de kinesiske myndigheder har coronavirussen nu dræbt over 100 mennesker i Kina. Således er dødstallet oppe på 106, mens der er opdaget knap 1300 nye tilfælde.

Frygten for at blive smittet har presset efterspørgslen på ansigtsmaskerne i top, men selv for en virksomhed af Abenas kaliber er det svært at følge med.

- Vi kan slet ikke imødekomme efterspørgslen, for vi har ikke et ekstra lager med masker, og vi kan ikke nå at skaffe flere masker hurtigt nok, fortæller Jens Rønn Olesen.

Abena får sine ansigtsmasker fra fabrikker i Østen, og her går der normalt op til seks måneder fra bestilling til levering.

- Vi køber varer ind på baggrund af vores eksisterende kunder, og for et halvt år siden kunne vi umuligt være forberedt på situationen med coronavirussen, som vi oplever netop nu, forklarer Jens Rønn Olesen.

Sådan smitter coronavirus: Smitte sker oftest ved direkte kontakt eller ved dråber, der spredes ved nys eller hoste. Der er fundet coronavirus i afføring, og smitte fra afføring er derfor også muligt. God håndhygiejne er væsentlig for at hindre smitte. Der er ikke diagnosticeret tilfælde i Danmark, og Sundhedsstyrelsen vurderer, at der ikke er risiko for smittespredning inden for landets grænser, da det danske sundhedssystem vil være i stand til at håndtere eventuelle enkelte tilfælde og forhindre yderligere smitte. Kilde: Sundhedsstyrelsen Se mere

Nuværende kunder kommer forrest i køen

Jens Rønn Olesen fortæller, at Abena har tænkt sig at fokusere på sine eksisterende kunder først og fremmest.

- Vi forsøger at sælge til de kontrakter, vi allerede har først - sygehuse og andre. Vi vil ikke risikere, at der kommer en ny strøgkunde og tager hele beholdningen. Vi håndstyrer de her varer og er rigtig forsigtige, fordi der netop er en øget efterspørgsel, forklarer han.

Foruden Kina er der også bekræftet tilfælde af virussen i Japan, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Nepal, Vietnam, Canada, Saudi-Arabien, Singapore, USA, Frankrig og Australien.