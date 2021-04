Efter slåskampe: Storken Clyde forsvarer sig godt

Igen leverer storkene i Smedager dramatil. Storkesæsonen er nemlig startet med hårde kampe om at få lov at sidde i tv-reden.

Flere af TV Syds seere har efter kampene lagt mærke til, at storken Clyde ser medtaget ud, efter den har været i slåskamp mod flere andre hanstorke.

- Han er stærk og forsvarer reden godt. Det er helt normalt, at storke slås, og der er mange hanstorke i området i øjeblikket, så kampe er uundgåelige. Det skal tages som et udtryk for, at storkebestanden generelt har det rigtig godt og der kommer flere og flere storke til Danmark, skriver Storkene.dk på deres Facebook-side.

Senest kunne vi på TV SYD fortæller, at efter en længere periode med lavtryk og forholdsvis dårligt vej over Balkan har storkene endelig sat kursen mod Europa. I 'storkebyen' Bergenhusen i Tyskland er der lige nu 17 storkepar samlet, flere er på vej.