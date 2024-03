Kompleks brand i silobygning driller brandfolk

Den første alarmering skete, fordi der var brand i en snegl, som transporterer korn. Den brand blev slukket i nat.

Eva Lillelund forklarer dog, at der er nogle særlige udfordringer ved at slukke en brand i korn i en silobygning som denne.



- Når korn bliver varmet op, så danner det nogle små kager, som kan smelte sig fast, siger hun.

Der kan det sidde længe og 'hygge sig', forklarer indsatslederen, men når noget brandbart materiale kommer tæt nok på, så starter branden igen. Det kan være forbindelsen mellem de to brande, men det vides ikke med sikkerhed endnu, forklarer indsatslederen.

Brandfolkene har været i gang siden klokken ni i morges, men nu er der udsigt til, at de snart kan vende tilbage til stationen.

- Et slag på tasken er, at vi forhåbentlig er færdige indenfor tre timer. Det begynder at lysne nu, siger Eva Lillelund.