Tine og Poul sagde deres faste jobs op for at starte en klatrepark

I 2012 valgte Tine og Poul Eriksen at sige deres fast jobs op for at starte High Park Sønderjylland.

- Vi blev trætte af hverdagens trummerum. Der skulle bare ske noget andet, og så endte vi her, siger Tine Eriksen, der er indehaver af High Park Sønderjylland sammen med sin mand Poul. De driver også Genner Hoel, Genner Hoel Pandekagehus og Camping.

Parret valgte med andre ord at vende livet på hovedet og satse alt på en ny tilværelse. Et valg, som de langt fra har fortrudt.

- Hvis man skal i gang med noget, så skal man jo i gang med det på et tidspunkt, siger Poul Eriksen.

Parret har nu haft aktivitetsparken i otte år, hvor der hele tiden bliver bygget på med nye aktiviteter. Senest er reden komme til, som er en svævende hytte i skoven. Og så længe, der er ideer, så bliver parret ved.

- Så længe, vi synes, det er sjovt, siger parret.