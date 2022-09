Aabenraa Kommune vedtager klimaplan

Klimaplanen har taget udgangspunkt i Parisaftalen.

Derfor er målsætningen nu at reducere brugen af drivhusgasser med 70% i 2030, mens reduktionen skal være på 100% i 2050.

- Det er en ambitiøs klimaplan, men det er det, der er brug for. Som kommune har vi et ansvar, som vi gerne tager på os. Jeg er glad for, at så mange forskellige samarbejdspartnere og aktører er med på vognen, for ingen af os kan løse klimaudfordringerne alene, siger borgmester i Aabenraa Kommune Jan Riber Jakobsen (K) i en pressemeddelelse.