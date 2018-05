Ambulanceselskabet Responce skal fortsat køre i Trekantområdet

​Godt samarbejde og stabil ambulancedrift får Region Syddanmark til at fortsætte samarbejdet med ambulancefirmaet Responce.

Et flertal af politikerne i Region Syddanmark har på et møde mandag besluttet, at ambulancefirmaet Responce skal fortsætte med at køre ambulancerne i Trekantområdet. Kun Enhedslisten stemte imod, skriver regionen i en pressemeddelelse.

Vi har et velfungerende samarbejde med Responce, hvor de leverer en god service. Mads Skau, fmd., præshospitale udvalg, (V), Region Syddanmark

Responce begyndte ambulancekørslen i Trekantområdet den 1. september 2015, efter at virksomheden vandt opgaven i et udbud. Deres nuværende kontrakt gælder til den 31. august 2025.

Punktet var på dagsordenen nu, da regionen ifølge kontrakten havde mulighed for at afbryde samarbejdet halvvejs - i 2020, og derfor skulle man allerede nu have været igang med arbejdet med et nyt udbud.

- Både Responce og Ambulance Syd klarer sig rigtig godt, så der er ingen grund til at ændre på den løsning, vi har i øjeblikket. Vi har et velfungerende samarbejde med Responce, hvor de leverer en god service, formand for det præhospitale udvalg, Mads Skau (V).

Region Syddanmark havde hele ambulancetjenesten i udbud i 2015, hvor Responce vandt ambulancekørslen i Trekantområdet, mens det hollandske selskab BIOS vandt udbuddet i resten af regionen. Da BIOS efterfølgende gik konkurs, fortsatte Responce med at køre i Trekantområdet, mens regionen overtog kørslen på Fyn, i Sønderjylland og i Sydvestjylland.

