Årsagen til fyringerne sker på baggrund af en udsigt til en dårlig periode for luftfarten med stigende brændstofpriser og CO2-afgifter i 2023.

Administrerende direktør, Jesper Rungholm, siger at man er nødt til at være på forkant for at komme gennem krisetider. Derfor vælger man at fyre nu.

- Det vil være fantastisk, hvis vi tager fejl. Hvis vi har ret, kan vi overleve, men det ville være rigtig svært, hvis vi ventede til problemerne kom, siger han.