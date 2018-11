Flere sydjyske firmaer har filippinske chauffører

En række sydjyske firmaer ansætter filippinske chauffører. TV SYD besøger køreskole for filippinere i Letland.

Vognmandsfirmaet Kurt Beier Transport bliver i øjeblikket undersøgt af politiet for at bryde loven om menneskehandel, efter at Fagbladet 3F har afsløret, at firmaet gennem længere tid har haft chauffører fra især Filippinerne boende under tvivlsomme forhold i en lejr i Padborg.

Afsløringen har sat fokus på filippinske chauffører, som en række firmaer inden for det seneste år har ansat. Et af dem er Contrans A/S i Kolding med 60 filippinske chauffører. De er ansat gennem en køreskole i Letland, som TV SYD har besøgt.

- Der mangler chauffører i Europa, så for at bemande vores biler og flytte de varer, der skal flyttes, så behøver vi arbejdskraft uden for EU, siger Axel P. S. Junker, som er direktør i Contrans.

Ifølge ham tilbyder Contrans chaufførerne nogle andre vilkår og en anden løn, end det vi har set i medierne den seneste uge.

- Familieliv er ikke foreneligt med at køre lastbil

Direktøren afviser, at man kan finde chauffører nok på vores breddegrader.

- Der er generelt en ændring i måden, vi lever på i Europa. Folk vil gerne have tid med familien og være hjemme hos børnene, og det er ikke særligt foreneligt med at køre rundt i en lastbil i Europa. Det må vi bare acceptere, og så må vi få arbejdskraften udefra, siger Axel P. S. Junker.

Axel P. S. Junker, direktør i firmaet Contrans A/S, mener ikke, at de kan finde nok danske chauffører. Foto: Claus Andersen, TV SYD

- Vi er meget tilfredse med dem

Blandt andre firmaer med filippinske ansatte er Kaj Madsen Fjelstrup A/S i Kolding.

Her oplyser direktør Jens Andersen, at der i øjeblikket er fem filippinske chauffører, som primært kører til eksport. Lidt flere er der hos H.P. Therkelsen A/S i Padborg.

- Vi har otte filippinske chauffører, for vi kan ikke finde kvalificeret arbejdskraft i Danmark eller resten af Europa. Så hvis vi ikke ansætter filippinere, ville vi være nødt til at reducere vores vognpark, siger Mogens Therkelsen, som er bestyrelsesformand hos H.P. Therkelsen.

- Vi er meget tilfredse med dem, for de taler godt engelsk, og de er dygtige og ærlige.

Det, der er foregået hos Beier, er en skamplet. Mogens Therkelsen, bestyrelsesformand hos H.P. Therkelsen A/S

Vil ansætte flere filippinere

Han tager afstand fra forholdene hos Kurt Beier Transport.

- Det, der er foregået hos Beier, er en skamplet på transportbranchen. Vi har ordnede forhold, både med hensyn til løn og boliger, og vi har indrettet gode tomandsværelser med bad, køkken og tv-stue, siger Mogens Therkelsen.

- Nu bygger vi flere værelser, så vi kan ansætte flere filippinere.